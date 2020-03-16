Güngören'de bodrum katında ceset bulundu
Güngören'de bir apartmanın bodrum katında bilek ve boynundan bıçak ve cam darbeleriyle öldürülen bir kişinin cesedi bulundu.
16.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:05
Güngören 'de bir apartmanın bodrum katında bilek ve boynundan bıçak ve cam darbeleriyle öldürülen bir kişinin cesedi bulundu.
Olay, Güngören Cengaver Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı aparmanın bodrum katında saat 15.30 sıralarında yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık çalışanları, erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanı güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, savcının gözetiminde sokakta ve olay mahallinde incelemelerde bulundu. 30'lu yaşlarda olduğu tespit edilen ve üzerinde kimlik bulunmayan kişinin boğazından ve bileklerinden aldığı bıçak ve cam darbeleriyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
(İHA)
Olay, Güngören Cengaver Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı aparmanın bodrum katında saat 15.30 sıralarında yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık çalışanları, erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanı güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, savcının gözetiminde sokakta ve olay mahallinde incelemelerde bulundu. 30'lu yaşlarda olduğu tespit edilen ve üzerinde kimlik bulunmayan kişinin boğazından ve bileklerinden aldığı bıçak ve cam darbeleriyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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