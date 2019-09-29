Haberler » Güncel » Haber

Güngören'de boş arazide ceset bulundu

Güngören'deki boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

29.09.2019 19:20Güngören'de boş arazide ceset bulundu
Güngören'deki boş arazide bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gençosman Caddesi Ensar Caddesi üzerindeki boş arazide, hareketsiz yatan bir kişi gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinde kimlik bulunmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin yanında bir tabanca bulan polis ekipleri, olayın cinayet mi intihar mı olduğunuaraştırıyor.
Olay yerindeki incelemelerin ardın cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

Güngören, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:49 Diyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendi
21:49 Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı
21:49 TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı
21:48 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık icazet törenine katıldı
21:48 Avcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler
21:48 Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı
21:47 Balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı