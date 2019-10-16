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GÜNGÖREN'DE ÇATIŞMA: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI(GENİŞ HABER)

Güngören'de, motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan bir grup arasında çatışma çıktı.

16.10.2019 00:22GÜNGÖREN'DE ÇATIŞMA: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI(GENİŞ HABER)

Güngören'de, motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan bir grup arasında çatışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışmada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle kıraathane önüne gelen kişiler, burada bekleyen bir gruba ateş açtı. Kıraathane önündeki grubun da motosikletli saldırganlara karşı ateş açması sonucu olay çatışmaya dönüşürken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

2'Sİ AĞIR, 3 YARALI

Çatışmada kıraathanede oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Osman Saral ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyle birlikte, motosikletli saldırganlardan isminin Gökhan olduğu öğrenilen bir kişi olmak üzere, toplam 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sağlık ekipleri ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise söz konusu kıraathane ve çevresinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Osman Saral ve Gökhan isimli yaralıların karın bölgelerinden isabet aldığı ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

KAHVEHANE İŞLETMECİSİ OLAYI ANLATTI

Kurşunların isabet ettiği kahvehanenin sahibi Adnan Şimşek, "Kahvede arkadaşlar oturuyordu. Önünde, burada da bir topluluk vardı. Bir kişi geldi, sıkmaya başladı. O sırada seken kurşunlar arkadaşımız Osman Saral'ın tam karnına geldi. Ateş edip vurulan çocuğu alıp hastaneye kaldırdılar. Yaralılardan ikisi kahvehanede oturan arkadaşlarımızdı, diğeri de olayların içinde olan birisiydi. Mermi içeride otururken isabet etti arkadaşlarımıza. Biz yere yattık. Diğerleri motosikletle kaçtı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerin çalışmaları

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

15.10.2019 - 23.27 Haber Kodu : 191015272


- İstanbul

Güngören, Güncel

Kaynak: DHA

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