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Güngören'de cinayet

Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

25.08.2019 21:46 Güngören'de cinayet
Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö, Kadir Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kadir Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Hülya Ö'nün emniyetteki sorgusunda, yaklaşık bir yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, dün gece birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, bugün de tartışmanın devam ettiğini ve eşini, kendisine şiddet uygulaması neticesinde bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Kadir Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Güngören, Güncel

Kaynak: AA

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