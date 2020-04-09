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GÜNGÖREN'DE DOĞALGAZ PATLAMASI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

Güngören'de 6 katlı bir binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

09.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:15
GÜNGÖREN'DE DOĞALGAZ PATLAMASI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

Güngören 'de 6 katlı bir binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından binadan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi Horhor Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgazdan kaynaklanan şiddetli bir patlamanın ardından mahalleli sokağa döküldü. Patlamada evdeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamada yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye tarafından patlamanın yaşandığı binadan çıkarılan bir kadın bir süre ambulansın olay yerine gelmesini bekledi. Bu arada fenalaşan kadına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen ambulans olay yerine giremeyince itfaiye erleri yaralı kadını ambulansa taşıdı. 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, koronavirüs tehlikesine aldırmadan toplanan kalabalığı dağıtmakta zorlandı. Olay yerine şerit çeken polis ekipleri toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyardı. Patlama ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Güngören, İtfaiye, Polis, Güncel
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