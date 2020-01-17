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Güngören'de doğalgaz patlaması 1 yaralı

Güngören'de doğalgaz patlaması 1 yaralı (5)ENKAZ KALDIRMA SONRASINDA CADDE TRAFİĞE AÇILDIHaber-Kamera Mustafa BAKIRHAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ İSTANBUL(DHA) - Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği...

17.01.2020 07:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 07:04
'de doğalgaz patlaması 1 yaralı (5)
ENKAZ KALDIRMA SONRASINDA CADDE TRAFİĞE AÇILDI
Haber-Kamera Mustafa BAKIRHAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ İSTANBUL(DHA) - Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar- Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
Güngören'de 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri patlamanın yaşandığı daire ve çevresine uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Belediye temizlik görevlileri de çevreye yayılan cam ve taş parçalarını süpürdü. Patlamadan kalan enkaz ise iş makinesi yardımıyla kamyona doldurularak kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrası Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güngören'de doğalgaz patlaması 1 yaralı

Bağcılar, Güngören, Kabataş, Güncel

Kaynak: DHA


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