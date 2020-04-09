Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Güngören'de 6 katlı bir apartmanın 4. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 kişi yaralandı.

09.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:10
Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı
Güngören 'de 6 katlı bir apartmanın 4. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle mahallede panik yaşanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi Horhor Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 4. katında bulunan dairede, doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mahalle ayağa kalkarken, daireden alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek içerde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Olayda biri çocuk evde kalan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri yaralanan bir kadını taşıyarak ambulansa teslim etti. Yaşanan bu olay sonrası mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak sokakta toplandı. Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede incelemelerde bulunan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güngören, İtfaiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi Haberler
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Diyarbakır’daki terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Haberler
Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Haberler ›› Güncel ››Güngören'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:58: İran Petrol Bakanı: "OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde" - Haber 22:58: Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü - Haber 22:56: Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 22:52: TAHLİYESİNE KARAR VERİLEN HALİS BAYANCUK HAKKINDA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI - Haber 22:52: Denizli'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 138 kişi ile 6 iş yerine para cezası - Haber 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 22:05: Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler