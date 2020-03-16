Güngören'de erkek cesedi bulundu
Güngören'de bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu.
16.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:08
Güngören 'de bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu.
Mareşal Çakmak Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki apartmanın bodrum katında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
30'lu yaşlarda, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mareşal Çakmak Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki apartmanın bodrum katında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
30'lu yaşlarda, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Manşet
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