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Güngören'de fırtınanın söktüğü minarenin kurşun kaplamaları alındı

Güngören'de Mevlana Camii'nin minaresinin en üst kısmında kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar sebebiyle söküldü.

27.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:20
'de Mevlana Camii'nin minaresinin en üst kısmında kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar sebebiyle söküldü. merdiveninin kısa kaldığı minarenin kurşunları vinç yardımıyla yerinden çıkarıldı.
Mareşal Çakmak Mahallesi Beyazıtlı Sokak'ta Mevlana Camii minaresinin en üst kısmında bulunan kurşun kaplamalar, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden söküldü. Tehlike yaratan kurşun kaplamaları çıkarmak için itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven araçlarının minarenin en üst kısmına yetişememesi üzerine vinç kurulmasına karar verildi. Akşam saatlerinde olay yerine kurulan vinç yardımıyla fırtınanın söktüğü kurşun kaplamalar yerinden çıkarıldı.
Güngören'de fırtınanın söktüğü minarenin kurşun kaplamaları alındı

Mevlana Celaleddin Rumi, Güngören, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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