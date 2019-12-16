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Güngören'de iş hanında korkutan yangın

Güngören'de bulunan bir iş hanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

16.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:10Güngören'de iş hanında korkutan yangın
'de bulunan bir iş hanında çıkan yangın paniğe neden oldu. ekibinin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının 5. katında bulunan iş yerinde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören iş yeri çalışanları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler hızla büyüyerek tüm katı sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken iş hanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Güngören Sanayi Mahallesi, Güngören, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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