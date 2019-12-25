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Güngören'de kamyonetin altında erkek cesedi bulundu

Güngören'de park halinde bulunan bir kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.

25.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:17 Güngören'de kamyonetin altında erkek cesedi bulundu
'de park halinde bulunan bir kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Acar Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar sokakta park halinde bulunan bir kamyonetin altında yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı inceleme sonrasında ölen kişinin 43 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Yazıcıoğlu'nun üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Güngören, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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