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GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ 'HOCAEFENDİ' OLARAK TANITAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Güngören'de bir kişinin kendisini 'hocaefendi' olarak tanıtıp insanları dolandırdığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

06.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:40
Güngören 'de bir kişinin kendisini 'hocaefendi' olarak tanıtıp insanları dolandırdığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında bir kişinin kendisini 'Fikret Zikret G. Hocaefendi' olarak tanıtıp para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma, kısmet açma bahanesiyle vatandaşları dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli Fikret G. (61) ile geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 için müşteri gibi randevulaşan ekipler, şüpheliyi Güngören Gençosman Mahallesi'ndeki adresinde 200 TL ödeme yapılmasının ardından suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Fikret G., dün 'Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' ve 1219 Sayılı 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü. GÜNGÖREN’DE KENDİSİNİ ’HOCAEFENDİ’ OLARAK TANITAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Güncel

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GÜNGÖREN'DE KENDİSİNİ 'HOCAEFENDİ' OLARAK TANITAN DOLANDIRICI YAKALANDI
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