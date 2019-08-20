Haberler» Güncel» Haber

Güngören'de motosikletin kadına çarpma anı kamerada

GÜNGÖREN'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı.

20.08.2019 10:47 Güngören'de motosikletin kadına çarpma anı kamerada
GÜNGÖREN'de  yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Kadın yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçen Mart ayında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Aslan'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yerde sürüklenen Aslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Dilek Aslan (40) ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.  20 gün süren tedavisinin ardından ayağa kalkan Dilek Aslan, "İş yerimden çıktım. Yolun karşısına geçmek için adım attığım sırada motosiklet çarparak fırlatıyor sonra sürüklüyor beni. Dizim, bacağım ve omzumdan yaralandım. 1 gün hastanede 20 gün evde yattım. Burası itfaiye güzergahıymış, benden sonra burada bir çocuğa araba çarptı ayağı kırıldı" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Dilek Aslan'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken gelen motosiklet tarafından çarpılarak yere düşmesi ve sürüklenmesi görülüyor.



- İstanbul

Dilek Aslan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02   Rektör Çomaklı: "Yerleşkemizdeki yaşam konforunu artırıyoruz"
11:02   ASÜ'yü kazanan öğrencilere Rektör Şahin'den sürpriz ziyaret
11:02   Anadolu propolisinin beslenmeye etkisi
11:02   Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi
11:01   Gürbulak'ta 233 kilo eroin ele geçirildi
11:01   Kurban bayramı sonrası çöp konteynırları dezenfekte ediliyor
11:01   Güzelbağ'a yeni park geliyor