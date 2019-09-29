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Güngören'de okulun yanındaki boş arazide ceset bulundu

GÜNGÖREN'de bir okulun yanında bulunan boş arazide 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

29.09.2019 22:13Güngören'de okulun yanındaki boş arazide ceset bulundu
GÜNGÖREN'de bir okulun yanında bulunan boş arazide 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında silah bulan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ensar Caddesi üzerinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Araziden silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, boş arazide başından silahla vurulmuş 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yanında silah da bulan ekipler, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.


- İstanbul

Güngören, Güncel

Kaynak: DHA

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