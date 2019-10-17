Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı

Güngören'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplı Gökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Salı akşamı yaşanan olayda Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Osman kahvehanede silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan 'İkiz Gökhan' lakabıyla tanınan Gökhan Osman yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Osman için Güngören'de bulunan Haznedar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osman'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ile birlikte kalabalık bir taraftar grubu katıldı. Osman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul'un Güngören ilçesindeönceki akşambir kahvehanenin önüne motosikletle gelen 4 kişi, burada bekleyen 5 kişiye kurşun sıktı. Kendilerine ateş açılması üzerine kahvehane önünde bekleyen şahıslar da bellerinden çıkardıkları tabancaları ateşleyerek karşılık verdi. Yaklaşık 5 dakika süren çatışmanın ardından Gökhan Osman, Güney B., ve kahvehanede oturan Osman Saral yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman, hayatını kaybetti. Osman'ın, Galatasaray tribününün sevilen isimlerinden olduğu ve "İkiz Gökhan" olarak tanındığı öğrenildi.