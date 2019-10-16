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Güngören'de öldürülen tribün liderinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GÜNGÖREN'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Osman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

16.10.2019 12:51Güngören'de öldürülen tribün liderinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GÜNGÖREN'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Osman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Dün akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bir kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Osman'ın cenazesinin yarın Güngören Güven Mahallesinde bulunan Haznedar Merkez Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Habipler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



Adli Tıp, Güngören, Güncel

Kaynak: DHA

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