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Güngören'de parklarda kalan vatandaşlar havadan görüntülendi

Güngören'de parklarda kalan vatandaşlar havadan görüntülendi Vatandaşlar gecede parklarda kalmaya devam ettiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.

26.09.2019 22:04
Güngören'de parklarda kalan vatandaşlar havadan görüntülendi
Vatandaşlar gecede parklarda kalmaya devam etti
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Güngören'de vatandaşlar gece olmasına rağmen parkta kalmaya devam ederken, parkta oluşan kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul Silivri açıklarında gün içerisinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar korku içinde evlerinden, iş yerlerinden dışarıya çıkarak parklara ve bekleme alanlarında toplanmaya başlamıştı. Korkuyla evlerini terk eden vatandaşlar havanın kararmasına rağmen parklarda beklemeye devam etti. Gece olmasına rağmen beklemeye devam eden vatandaşların parkta oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.
Güngören'de parklarda kalan vatandaşlar havadan görüntülendi

İstanbul, Güngören, Genel

Kaynak: İHA

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