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GÜNGÖREN'DE SAHTE BELGELİ MEDİKAL MALZEME OPERASYONU

GÜNGÖREN'de birbiriyle bağlantılı iki firmaya düzenlenen operasyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske ve tulumlar ile asılsız düzenlenmiş CE ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

31.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:36

GÜNGÖREN'de birbiriyle bağlantılı iki firmaya düzenlenen operasyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske ve tulumlar ile asılsız düzenlenmiş CE ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

Genç Osman Caddesi'nde bulunan bir firma ile onunla bağlantılı başka bir firmanın, İstanbul 'un ilçeleri ve çevre illerden gönderilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemeleri analiz etmeden ve herhangi bir laboratuvar testine tabi tutmadan test ve analiz yapılmış gibi gösterdikleri ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Firmaların ayırca, bu ürünlerin insan, hayvan, bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası ülkelerce belirlenen standartlara uygun olduğunun belgesi olarak kabul edilen Conformite European (CE) raporu da verdiği, bu işlem karşılığında ise 750 euro aldıkları iddia edildi.

Bu ihbarlar üzerine geçen Cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören'deki firmaya düzenlenen operasyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske, tulum ile asılsız düzenlenmiş CE belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi. Ayrıca iş yeri sahibi Hasan K. (38) ile çalışanları Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) de yakalandı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar ve çalışanların beyanları doğrultusunda laboratuvarda herhangi bir test ya da analiz çalışması yapılmadan CE belgesi verildiği belirlendi. Haklarında 'özel belgede sahtecilik' ve '5607 SKM' suçlarından aynı gün işlem yapılan Hasan K., Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) adli makamlarca serbest bırakıldı.

GÜNGÖREN’DE SAHTE BELGELİ MEDİKAL MALZEME OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güngören, Genç, Güncel

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GÜNGÖREN'DE SAHTE BELGELİ MEDİKAL MALZEME OPERASYONU
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