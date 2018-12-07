Güngören'de Silahlı İki Gaspçı, Bir Kişiyi Vurarak Elindeki Para Dolu Çantayı Alıp Kayıplara Karıştı

Güngören'de silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anları cep telefonu ile kaydedildi. Polis kayıplara karışan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı.

GASPÇILAR PARA ÇANTASINI ALIP KAÇTI

İstanbul Güngören'de silahlı iki kişi,elinde para dolu çanta ile yolda yürürken bir kişiyi vurardu. Zanlılar, vurdukları kişinin elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi. Polis gaspçıları yakalamak için operasyon başlattı.