07 Aralık 2018, 17:05
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Güngören'de Silahlı İki Gaspçı, Bir Kişiyi Vurarak Elindeki Para Dolu Çantayı Alıp Kayıplara Karıştı

Güngören'de silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Polis kayıplara karışan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı.

Güngören'de silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anları cep telefonu ile kaydedildi. Polis kayıplara karışan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı.

GASPÇILAR PARA ÇANTASINI ALIP KAÇTI

İstanbul Güngören'de silahlı iki kişi,elinde para dolu çanta ile yolda yürürken bir kişiyi vurardu. Zanlılar, vurdukları kişinin elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi. Polis gaspçıları yakalamak için operasyon başlattı.

Güngören
07 Aralık 2018 Cuma 17:05



YORUMLAR (5)
NAİLE: Dingonun ahiri Türkiye. . Texasi gecmis. . Ne kadar suc isleniyor. .
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HAMDİ GURKAYNAK: Bu hirsizlari yakaladiktan sonra arabistandaki gibi kollarini kesin ornek olsun, bakalim bundan sonra kimse hirsizliga girisir mi. ?Suudi Arabistanda hirsizlik yok ama Gazeteci oldurmek sevap. !
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SADECE SEN : Millet acccacccc
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YESIM: surıyelıler yapıyoo bu ıslerı nede olsa kaybedecek bırseyleri kalmamıs hayatta vah bize vah
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NARKOZ: Hirsizlik gasp tecavuz nerdeyse ifadeden sonra serbest bi caydiricigi yokki bu kadar artti ceza anca 1 dilim baklava calana omur boyu verirler kurban oldugum adalet..
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