Haberler » Güncel » Güngören'de silahlı kavga: 3 yaralı

Güngören'de silahlı kavga: 3 yaralı

Güngören'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

15.10.2019 23:34Güngören'de silahlı kavga: 3 yaralı
Güngören'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Zeynep Kamil Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Olayda çevredeki kıraathane ve taksi durağına da kurşun isabet ettiği görüldü.
Polis ekiplerinin delil toplama çalışmaları sürerken, bölge güvenlik şeridiyle kontrol altına alındı.

Güngören, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:09 "Doğru politikalarla kanser ölümlerinin yarısını önleyebiliriz"(2) - NUR
01:03 Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
01:02 ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
01:02 İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü
01:01 Su kuyusuna düşen koyunu, afad kurtardı
00:58 ABD'de "İran yaptırımlarını delmek"le suçlanan Halk Bankası'na dava
00:58 Kilis'te indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi öldü
16.10.2019 01:15:49