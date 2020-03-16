Güngören'de sır ölüm: Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm: Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Bilek ve boynundan bıçak ve cam darbeleriyle öldürülmüş Güngören'de bir apartmanın bodrum katında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.
16.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:02
Güngören 'de sır ölüm: Bodrum katında kanlar içinde ceset bulunduBilek ve boynundan bıçak ve cam darbeleriyle öldürülmüş
İSTANBUL - Güngören'de bir apartmanın bodrum katında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kimliği tespit edilemeyen adamın bilek ve boynundan bıçak ve cam darbeleriyle öldürüldüğü belirlendi. Olay, Güngören Cengaver Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı aparmanın bodrum katında saat 15.30 sıralarında yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık çalışanları erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanı güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve olay mahallinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri savcının gözetiminde uzun süre incelemeler yaptı.Yapılan incelemeler sonunda 30'lu yaşlarda olduğu tespit edilen üzerinde kimlik bulunmayan kişinin bodrum katında vücudunun boğaz ve bileklerinden bıçak ve cam darbeleriyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
İSTANBUL - Güngören'de bir apartmanın bodrum katında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kimliği tespit edilemeyen adamın bilek ve boynundan bıçak ve cam darbeleriyle öldürüldüğü belirlendi. Olay, Güngören Cengaver Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı aparmanın bodrum katında saat 15.30 sıralarında yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık çalışanları erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanı güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve olay mahallinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri savcının gözetiminde uzun süre incelemeler yaptı.Yapılan incelemeler sonunda 30'lu yaşlarda olduğu tespit edilen üzerinde kimlik bulunmayan kişinin bodrum katında vücudunun boğaz ve bileklerinden bıçak ve cam darbeleriyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Güngören'de sır ölüm: Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
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