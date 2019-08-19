GÜNGÖREN'DE TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜ ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI

Güngören 'de ara yoldan çıkan bir otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı.Kaza saat 14.00'da Nadide Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halindeki Uğur Ersu yönetimindeki 41 UB 756 plakalı hafif ticari araç ara sokaktan çıkan Alihan Başsevinç'in kullandığı 34 LD 8769 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak yol kenarında yan döndü. Araçta sıkışan sürücü Uğur Ersu, çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayakta kontrolleri yapılan sürücüde herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi.

Sürücü Ersu'nun vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kaza yapan aracın etrafına toplanan vatandaşlar aracın üzerine çıkarak sıkışan kapıyı açması ve sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarması yer alıyor.

"ARKADAŞLARLA BİRLİKTE ARAÇTAN ÇIKARDIK"

Kaza anını gören görgü tanıklarından Muammer Yıldız "Siyah araba sokağın içerisinden çıkıyordu, diğeri aşağıdan yukarıya giderken yandan vurunca takla attı" şeklinde konuştu. Kazanın olduğu sırada yol kenarındaki bir marketin manav reyonunu düzenleyen Hasan Kahraman ise çok korktuğunu belirterek, "Ses duydum, duman çıktı koştum dışarı baktım ki araba yan yatmış. Hemen adama müdahale ettik. Arkadaşlarla birlikte araçtan çıkardık" dedi.

"DOKUNDUM, DOKUNDUĞUM GİBİ ZATEN YAN DÖNDÜ"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Alihan Başsevinç ise "Ben yan yoldan çıkıyordum abi de ana yoldan gidiyordu, gördüm, biraz da sürati vardı. Dokundum, dokunduğum gibi zaten yan döndü. Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Ehliyeti yokmuş abinin kaptırmış, ehliyetli birini çağıralım dedi. Ben de dedim yapacağım bir durum yok, ben de polise söyledim" diye konuştu.

"BURADA SÜREKLİ KAZA YAŞANIYOR"

Kazanın yaşandığı kavşağın hemen yanında esnaf olan Dilek Aslan da "15 senedir buradayım, inanın ayda belki yirmi kaza oluyor. Biz imza topladık ama hiçbir şekilde müdahale etmediler. Bir ışık koymadılar. Eskiden burada tümsekler vardı onları da kaldırdılar. Üç ay önce benim de başıma geldi ama hiçbir yetkili hiç bir şey yapılmadı. Burada ışık olmalı, dört yol ağzı burası. Az ileride okul var, küçücük çocuklar sabah saat yedide, sekizde buradan geçiyorlar. Hiçbir ışık yok, tümsek yok. Buradaki hızı azaltmaları gerekiyor. İnsanlar canından olduktan sonra yapılacaksa hiç yapmasınlar" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Takla atan araçtan sürücünün çıkarılma anı (Cep telefonu)

-Takla atan araç

-Kazaya karışan araç

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Kaza yapan Alihan Başsevinç ile röportaj

-Esnaf Dilek Aslan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler





- Okur