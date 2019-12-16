Haberler » Güncel » GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI - Haber

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:26GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

(CEP TELEFONU)

Alev alev yanan daire

(AKTÜEL)

ekiplerinin soğutma çalışması

Sokaktan görüntü

Binadan görüntü


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:21 Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis - Haber
16:20 Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
16:20 AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması" - Haber
16:17 Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi - Haber
16:15 Kartepe Arslanbey Şuyulandırma Tapuları dağıtılıyor - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:28:30