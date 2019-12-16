Haberler » Güncel » Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Haber

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

16.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:29Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı
GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:33 Bağcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
16:28 ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı - Haber
16:28 Düzce Belediyesi mahalle konakları için çalışma başlattı - Haber
16:28 Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor - Haber
16:28 Uçar'dan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddiasına yanıt - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:35:37