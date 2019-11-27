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Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 2 yaralı

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 2 yaralı Yangın 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındıİSTANBUL - Güngören'de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

27.11.2019 04:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 04:47
'de tekstil atölyesinde yangın: 2 yaralı
Yangın 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı
İSTANBUL - Güngören'de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bin metre kare alanda etkili olan yangın, 30 dakika süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
Yangın, saat 02.40 sıralarında Güngören İlçesi Genç Osman Mahallesi Çinçinderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı bir iş yerinin en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Zemin katı kaporta atölyesi, ikinci katıda tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre yangının çıktığı esnada içeride bulunan kişiler kendilerini aşağıya attı. İhbarı alan polis ekipleri yangının olduğu yere sağlık ekiplerini sevk etti.
Yangında yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangına Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Bağcılar ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ile ekip sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarında tekstil atölyesi büyük oranda hasar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 2 yaralı

Güngören, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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