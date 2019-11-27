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Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 5 yaralı

İstanbul Güngören'de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

27.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:16
'de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 02.40 sıralarında Güngören İlçesi Genç Osman Mahallesi Çinçinderesi Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Zemin katı kaporta atölyesi, ikinci katıda tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre yangının çıktığı esnada içeride bulunan kişiler kendilerini aşağıya attı. İhbarı alan polis ekipleri yangının olduğu yere sağlık ekiplerini sevk etti.
Yangında yaralanan 5 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangına Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Bağcılar ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ile ekip sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarında tekstil atölyesi büyük oranda hasar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(Davut Has/İHA)
Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 5 yaralı

İstanbul, Güngören, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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