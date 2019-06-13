13.06.2019 21:42
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Güngören'de tramvay otomobile çarptı

Güngören'de yolundan geçmeye çalışan araca, tramvay çarptı.

Güngören'de yolundan geçmeye çalışan araca, tramvay çarptı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen 34 BJP 191 plakalı otomobilin sürücüsü, Keresteciler tramvay durağı yanında ters yönden raylı yoldan geçmeye çalıştı. Bu sırada Bağcılar istikametine giden tramvay otomobile çarptı.
Kazada herhangi bir yaralama yaşanmazken, tramvayda ve otomobilde maddi hasar oluştu.
Bu arada, güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, otomobil sürücüsünün ters yönden tramvay yoluna girdiği ve kazanın gerçekleştiği görülüyor.
Tramvaydan inen yolcular, bir süre sonra araca binerek yoluna devam ediyor.Güngören'de tramvay otomobile çarptı
Kaynak: AA
Güngören, Güncel

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