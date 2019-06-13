13.06.2019 19:27
Haberler»3. Sayfa » Haber

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binanın çevresinde ekipler, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
Kaynak: İHA
İstanbul, Güngören, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:53 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
19:51 Kalın - TBMM'de görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi
19:51 Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
19:51 El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
19:50 Ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
19:49 Gazişehir Gaziantep'te Sumudica dönemi
19:49 - Kıbrıs Adasında İlk Bir İlk- Kuzey ve Güney Kıbrıs Arasında Cinayet Zanlıları Takası
19:48 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
19:48 Şeref Has'ın vefatı
19:47 TV264 Avukatı Çakır'dan Sakaryaspor maç yayınları açıklaması
19:47 Vinç kiralayıp çalıştıkları yol şantiyesinden 250 bin TL'lik kablo çaldılar
19:46 Karaman'da sağanak, sele neden oldu
19:46 "Valimize hakaretten dolayı özür dilesin"