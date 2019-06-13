Güngören
'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul
Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binanın çevresinde ekipler, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Güngören Merkez
Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Kaynak: İHAİstanbul
, Güngören
, 3. Sayfa