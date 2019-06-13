13.06.2019 19:36
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Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (2)

Güngören

GÜNGÖREN'de, yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı bina, temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak çökme tehlikesi geçirdi.

GÜNGÖREN'de, yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı bina, temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak çökme tehlikesi geçirdi. Tahliye edilen bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi, Bağcı Sokağı'nda bulunan ve yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen bir bina kısa bir süre önce inceleme altına alındı. İncelemenin ardından, güçlendirilmesi gerektiği şeklinde rapor verilen binanın temelini güçlendirmek için dün başlayan çalışmalar bu sabah da devam etti. Çalışmalar sırasında binanın kolonlarından ses geldiğini duyan işçiler, çalışma alanını terk ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Binaya gelerek inceleme yapan Güngören Belediyesi'ne bağlı ekipler, 5 katlı binada yaşayan kişileri tahliye etti. Binanın girişi ve çevresi emniyet şeridi ile kapatıldı.
Öte yandan, mahalle sakinleri, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın çok eski olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiği yönünde heyet raporu bulunduğunu, çalışmaların başlamasının ardından ise çatlakların ortaya çıktığını ifade etti. Binada yaşayan bir kişi ise, belediyenin geçtiğimiz yıllardaki kaldırım yenileme çalışması sırasında iş makinesinin kolonlardan birine zarar verdiğini öne sürdü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sabah, Merkez, Güngören, Güncel

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