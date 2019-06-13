13.06.2019 19:49
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Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

Güngören'de 5 katlı bir binan yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle belediye ekiplerince tahliye edildi.

Güngören'de 5 katlı bir binan yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle belediye ekiplerince tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Güngören Merkez Mahallesi Aydınlar Sokak'taki 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.
Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın, yanındaki binadan ayrıldığı görüldü.Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
Kaynak: AA
Aydınlar, Merkez, Güngören, Güncel

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