GÜNGÖREN'DE YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI PARKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

13.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:01
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Çocukların parklara akın etmesiyle parklarda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Uzun süre sonra ilk kez dışarı çıkıp parklara akın eden çocuklar doyasıya oyun oynadı. Çocukların parklara akın etmesi parklarda da yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk oluşan parklardan biri de Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki Şehit Özcan Canik Parkı oldu. Parkta yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi. GÜNGÖREN’DE YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI PARKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güngören, Güncel, Haber

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