Güngören'deki cinayet davası

Kaynak: AA

Güngören'de Hakan Öner adlı şahsı öldürüp, cesedini parçalara ayırarak ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılanmasına devam edildi.Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal, Salim, Muzaffer ile tutuksuz sanıklar Cihan, Gökhan, Metin ve Naciye Ekici katıldı.Duruşmada, maktul Hakan Öner'in ablası Nilüfer ve annesi Fatma Öner de hazır bulundu.Tanık Kenan Açık Bursa E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Açık, 2013 yılının aralık ayında sanık Nurşen Ekici ile tanıştıklarını söyledi. Ekici'nin eşi tarafından bıçaklandığını, hastanede yattığını anlatan Açık, ayrıca bir gün Bağcılar'da buluştuklarında tanınmaz halde olduğunu söyledi.Sanık Nurşen Ekici'nin buluştukları gün panik ve perişan halde olduğunu beyan eden Açık, "Anne ve babasının Hakan Öner'i öldürdüğünü söyledi. Kardeşinin de nöbetçilik yaptığı anlattı. Amcalarının aracıyla şahıs kaçırılmış ve cesedini dört parça etmişler. Cesedi Anadolu yakasına gömmüşler. 'Bunları polise anlatalım' dediğimde Nurşen polise gidemedi. Nurşen annesine Hakan Öner'le aralarındaki ilişkiyi gizleyerek taciz edildiğini söylemiş. Nurşen'in kocası bu olayı yapmış. Annesi Naciye bu cinayet için 40 bin lira kadar para harcamış. Kime verdiğini bilmiyorum. Cinayeti örtbas etmek için kullanmış olabilir. Nurşen öldürmek amaçlı azmettirmedi. 'Ağzı burnu kırılsın, bu bana yeter' diyordu. Sağlam bir dayak yemesini istiyordu. Normalde beni de öldüreceklerdi. Ancak yakalayamadılar. Olayı çeviren Naciye'dir. Başrol odur." diye konuştu.Daha sonra söz alan sanık Naciye Ekici de tanığın yalancı olduğunu savundu.Mahkeme heyeti, sanıklardan Muzaffer Ekici'nin duruşma salonunda gözlenen hal ve hareketleri ile cezaevindeki evrakları dikkate alınarak akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar verdi.Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.Duruşmadan sonra konuşan maktul Hakan Öner'in annesi Fatma Öner, oğlunun cesedinin henüz bulunamadığını belirterek, "Ben cenazemi istiyorum, oğlumun kemiklerini istiyorum. Mezarında oturmak istiyorum." dedi.-İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nurşen Ekici ve maktul Hakan Öner'in arasında gönül ilişkisi yaşandığı, Nurşen Ekici'nin eşi olan sanık Bilal Ekici'nin bu durumu öğrenerek, kardeşlerine ve eşinin ailesine anlattığı, ailenin Hakan Öner'i öldürmeye karar verdiği belirtildi.Nurşen Ekici'nin annesi sanık Naciye Ekici'nin talebi üzerine kızının 6 Aralık 2013'te maktul Hakan Öner'i Güngören'deki evlerine çağırdığı belirtilen iddianamede, Öner'in, sanıklar Bilal Ekici ile kardeşi Muzaffer Ekici, kayınbiraderi Metin Ekici ve kayınpederi Salim Ekici tarafından öldürüldüğü, cesedinin iki gün boyunca çekyatın baza kısmında saklandıktan sonra Esenler'de kiralanan eve çekyatla birlikte taşındığı, bu evdeki banyoda sanıklar tarafından parçalanarak poşetlere koyulduğu ve poşetlerin de bir valize yerleştirilerek Arnavutköy'de bir ormanlık alana gömüldüğü, ancak olaydan sonra yapılan kazı ve araştırmalarda Öner'in cesedinin bulunamadığı ifade edildi.İddianamede, sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici hakkında "canavarca hisle veya acı çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Ahmet Ekici ile Naciye Ekici hakkında da "öldürme suçuna azmettirme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Cihan Ekici, Gökhan Ekici, Nurşen Ekici ve Talip Çini'nin ise "öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.