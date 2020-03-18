Menü
Haberler ›› Güncel ››Güngören'deki karantina yurdunda ilk sabah - Güncel

Güngören'deki karantina yurdunda ilk sabah

AVRUPA ülkelerinden getirilen Türk vatandaşların karantina altında tutulduğu Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna yakınları geldi.

18.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:22
Güngören'deki karantina yurdunda ilk sabah
AVRUPA ülkelerinden getirilen Türk vatandaşların karantina altında tutulduğu Güngören 'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna yakınları geldi. Karantina altında tutulan yakınları ile telefonda konuşarak camdan el salladılar.

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen 3 bin 614 Türk vatandaşı İstanbul'da çeşitli yurtlara 14 günlük karantina için yerleştirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet yurdunda ise 1204 kişi kalıyor. Buradaki yurtta kalan yakınlarını görmek için gelen Büşra Turgut Durukan da yakınları ile telefonda konuşarak, cama çıkan aile fertlerine uzaktan el salladı.

Durukan, "Annem, babam, teyzem, amcam ve anneannem kalıyor. Dün gece 3 gibi Düsseldorf'tan geldiler. Aslında dönüşleri 1 hafta sonraydı ama apar topar  gelmek zorunda kaldılar. Anneannem 81 yaşında. Ondan biraz endişeleniyoruz. Ama onun dışında şu anda iyiyiz diyorlar. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Herhangi bir şey teslim edemiyoruz, alamıyoruz" dedi.

Yurtta kalan teyzesi ise telefonda konuşan Durukan teyzesine, "Buradaki polisler bir sıkıntı yoksa süreç uzamandan çıkacağınızı söyledi" dedi. Durukan yakınlarına sakin olmaları ve dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karantinada tutulan vatandaşların pencerede maskeli bir şekilde hava aldığı görülürken, polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı kameralara yansıdı.


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Fatih Sultan Mehmet, Karantina, Güngören, Avrupa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı