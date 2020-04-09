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Güngören'deki konut yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Güngören'de bir apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:04
Güngören'deki konut yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Güngören 'de bir apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Horhor Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Üç kişinin yaşadığı öğrenilen dairede alevlerin büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede bulunan vatandaşları merdivenle tahliye etti. Dumandan etkilenen üç kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, apartmandaki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü.
Bu arada, yangın nedeniyle apartmanın çevresinde toplanan vatandaşlara polis ekiplerince sosyal mesafeye uyma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güngören, İtfaiye, Güncel
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