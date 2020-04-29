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GÜNGÖREN VE FATİH'TEKİ PAZARLARDA YOĞUNLUK

Fatih ve Güngören'de kurulan pazarlar kalabalığı ile dikkat çekti.

29.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:53
Fatih ve Güngören'de kurulan pazarlar kalabalığı ile dikkat çekti. Bu hafta sonu uygulanacak olan 3 sokağa çıkma yasağı öncesi Fatih Çarşamba ve Güngören Tozkoparan Mahallerinde kurulan pazarlar alışveriş yapanlarla doldu taştı.
'YARIN 3 GÜNLÜK YASAK İÇİN SON VURUŞU YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Pazar alışverişine çıkan Gülten Ali, 'Evimizin ihtiyaçları, maydanoz, mısır, armut aldık. Yasağa hazırlık yapıyoruz, kuru gıda, sebze alıyoruz. Ramazan olduğu için biraz tüketim azaldı. Ona göre 3 günlük alıyoruz. Pazar hava çok güzel diye kalabalık" dedi.
Gülay Özdemir ise 'Yeşillik, sebze aldık. Meyve alacağım. Yarın 3 günlük yasak için son vuruşu yapmayı düşünüyorum. Ramazan diye tatlı alışverişi, sebze, çocukları idare etmelik biraz bir şeyler alacağız, onları idare etmek biraz zor oluyor. Normalde bu pazar çok daha kalabalık olur" diye konuştu. Celal Koçak da, 'Genel olarak sebze ve yeşillik aldım. Normal alışverişimi yaptım. Pazar biraz kalabalık" şeklinde konuştu.
'ÖNCEDEN BİR KİLO ALAN 2 KİLO ALIYOR, 2 KİLO ALAN 3 KİLO ALIYOR"
Pazarcı Cemal Bilim, 'Bugün çok alışveriş yapan olmaz, yarın olur. Geçen hafta 4 günlük yasakta son gün millet bastırdı alışverişe" diye konuştu. Ramazan Şensoy, 'İnsanlar 3-4 gün evde kalınca sebzeye biraz rağbet oluyor. Mallar bitti zaten. Önceden bir kilo alan 2 kilo alıyor, 2 kilo alan 3 kilo alıyor. İnsanlar evde kalınca yemeği seviyor" dedi. GÜNGÖREN VE FATİH’TEKİ PAZARLARDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: Güngören, Fatih, Güncel, Haber

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