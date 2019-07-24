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Güngörsün mezarı başında anıldı

Sakarya'nın eski gazetecilerinden ve Yenigün Gazetesi kurucusu Necdet Güngörsün'ü ölümünün 12. yılında meslektaşları mezarı başında dualarla andı.

24.07.2019 16:21 Güngörsün mezarı başında anıldı
Sakarya'nın eski gazetecilerinden ve Yenigün Gazetesi kurucusu Necdet Güngörsün'ü ölümünün 12. yılında meslektaşları mezarı başında dualarla andı.

12 yıl önce Basın Bayramı'nın kutlandığı 24 Temmuz akşamı vefat eden Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nin (SGC) 20 yıl boyunca başkanlığını yapan duayen gazeteci ve Yenigün Gazetesi kurucusu Necdet Güngörsün, Arifiye ilçesi Yukarıkirazca Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında bir kez daha dualarla anıldı.

Adapazarı Yenicami İmam Hatibi İsmail Samastı'nın Yasin-i Şerif okuması ve yaptırdığı dua ile gerçekleşen anmaya, Güngrösün'ün eşi Nazan Güngörsün ile yıllarca birlikte çalıştığı gazeteci meslektaşları ve yakınları katılarak mezarına çiçek bıraktılar. - SAKARYA

Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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