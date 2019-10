Günlerce iz sürdü, 3 bin TL'lik anahtarı sahibine ulaştırdı

Günlerce iz sürdü, 3 bin TL'lik anahtarı sahibine ulaştırdıKIRKLARELİ - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde yol ortasında lüks bir otomobil anahtarı bulan Memduh Yılmaz, anahtarı sahibine ulaştırmak için her yolu denedi. Polise, zabıtaya başvuran, son olarak da sosyal paylaşım sitelerinde anahtarın sahibini arayan Yılmaz, değeri 3 bin lirayı bulan anahtarı sonunda sahibine ulaştırdı. Yılmaz'ın anahtarı teslim ederken, anahtar sahibi Serhat Paksoy'a "teslim aldım" şeklinde yazı olan kağıdı da imzalatması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Paksoy, teşekkür etme amacıyla Memduh Yılmaz ve 4 yaşındaki oğlu Berat'ı otomobiliyle gezdirdi.Lüleburgaz'da son yıllarda görülmemiş bir yardımseverlik olayı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Murad Hüdavendigar Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen tekstil işçisi Memduh Yılmaz, yol ortasında lüks bir otomobile ait anahtar buldu. Yılmaz, orijinali yaptırılmaya çalışıldığında piyasa değeri en az 3 bin lira olan anahtarın sahibini bulmak için her yolu denedi.Sosyal medyada paylaştıBu kapsamda ilk iş olarak karakola giden Yılmaz, polis ekiplerine lüks bir otomobile ait olan anahtar bulduğunu bildirdi. Ancak anahtarı sahibine elden teslim etmek isteyen Yılmaz, zabıta ekiplerine de anahtarın fotoğrafını attıktan sonra sosyal medyadaki gruplarda anahtar bulduğuna dair ilan yayınladı. Bu kapsamda boş durmayan Yılmaz, sokak sokak, dükkan dükkan gezerek otomobil anahtarı kaybeden olup olmadığını sordu. Yılmaz, yaklaşık 3 gün boyunca anahtarın sahibini ararken, anahtarın sahibi Serhat Paksoy'un arkadaşı ona sosyal medyada bir anahtar ilanı gördüğünü söyledi. Bu durum üzerine Paksoy, Memduh Yılmaz'la irtibata geçti.Arabayı görmeden anahtarı vermediAncak Yılmaz, Paksoy'un anahtarın gerçek sahibi olup olmadığını anlamak için olayın doğruluğunu teyit etti. Paksoy'un çalıştığını söylediği fabrikadaki arkadaşlarına, fabrikada böyle birinin çalışıp çalışmadığını soran Yılmaz, daha sonra Paksoy'la bir araya geldi. Paksoy'la anahtarın ait olduğu lüks otomobilin önünde buluşan Yılmaz, burada da anahtarı hemen vermedi. Önce anahtarı verdiğine dair kağıt imzalatan Yılmaz, ardından da anahtarı otomobil üzerinde kendi denedi. Anahtarın otomobile uyumlu olduğunu gören Yılmaz, Paksoy'a anahtarını gönül rahatlığıyla verdi.Arabayla gezdirdiÖte yandan Serhat Paksoy, anahtarı kendine ulaştıran Memduh Yılmaz ile otomobilleri çok seven oğlu 4 yaşındaki Berat'ı, otomobiline alarak Lüleburgaz turu yaptırdı."Bulunmasını beklemiyordum"Yaklaşık 3 bin lira civarında piyasa değeri olan ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda otomobilinin çalınmasına bile neden olabilecek anahtarına kavuşan Serhat Paksoy, "Ben aslında bulunmasını pek beklemiyordum. Çünkü hem polisi aradım, hem taksi durağına gittim, hem de kaybettiğimi düşündüğüm bölgedeki esnafa sordum. Anahtarı bulan olmamıştı. Herhalde biri bulur oyuncak gibi oynar diye düşündüm. Tabi aklıma daha kötü olasılıklar da geldi. İstanbul'da olan hırsızlık olayları gibi anahtarı deneyerek arabayı çalıştırıp çalabilirler diye korkuyordum. Sonra araştırdım. Normalde kredi kartı gibi anahtarı iptal ettirip kaskoya haber vermek gerekiyormuş. Kaskoya haber verene kadar birisinin arabayı çalıp bir suç işlemesi halinde büyük bir kusur oluyormuş. Bu kusurdan dolayı sigortayla ilgili sorunlar yaşanıyormuş" dedi."Beni bulmak için çok uğraşmış"Memduh Yılmaz'ın anahtarını ona ulaştırmak için çok uğraştığını kaydeden Paksoy, "Memduh bey çok uğraştı. Beni aradı, mesajlarıma döndü. İlan verdi. Resmen izimi sürdü, beni buldu. Hatta kardeşi benimle aynı fabrikada çalışıyormuş. O geldi fabrikada beni buldu. Doğru olup olmadığını teyit ettirdi. Çok özel bir şey. Bugün bir türlü buluşamadık. Beni saatlerce bekledi. Anahtarın yerine ulaşması için elinden geleni yaptı. Hatta ve hatta anahtarı olumsuz bir durum olmaması için denedi. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Allah ondan razı olsun" diye konuştu."Arkadaştan daha mutluyum"Yılmaz da tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığını ve anahtarı işe giderken yolun ortasında bulduğunu söyleyerek, "Ben de alıp karakola haber verdim. Karakoldan sonra zabıta ekiplerine anahtarın resmini gönderdim, uğraşırlar diye. Ama Serhat bey, 155'i aramış. 155 de karakola bilgi vermediği için anahtarı bulamadı bir türlü. Anahtarı verdiğim için arkadaştan daha mutluyum. 2 gündür uğraşıyorum. Arkadaşla bugün de bir türlü irtibata geçemedik. Sonuçta mutluyuz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yılmaz, anahtarına kavuşan Paksoy'a uyarıda da bulundu. Yılmaz, Paksoy'a, "Bir dahaki sefere de anahtarın üzerine telefon numaranızı yazın. Numaranızı yazarsanız insanlar size daha rahat ulaşır" dedi.