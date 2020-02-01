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Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı

Fay hatlarının aktif olduğu bölgede olması sebebiyle deprem riski altında olan Manisa'nın deprem master planına sahip olmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, depremin zararlarını azaltmayı hedefleyen master planının acilen hazırlanması gerektiğini söyledi.

01.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:24

Günlerdir depremle sarsılan 'da, gözler riskli yapılara ve depremle ilgili alınan önlemlere çevrildi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Fethi Nazım Obus, kentin deprem master planının olmadığını belirterek, acilen hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Obus, yetkilileri göreve davet etti.

Fay hatlarının aktif olduğu bölgede yer alan Manisa, 22 Ocak'tan bu yana deprem korkusu ile yaşıyor. Kentte depremlerde Saruhanlı, Akhisar, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde toplam 596 az hasarlı, 275 ağır hasarlı konut tespit edildi. İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Başkanı Fethi Nazım Obus, afla yasal hale getirilen kaçak yapıların tehlikesine dikkat çekti.

AFFA UĞRAMIŞ BİNALARDA BÜYÜK TEHLİKE

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre; Obus, "Kaçak yapılmış ve mühendislik hizmeti almayan yapıların her depremde en büyük hasarı gördüğü aşikardır. Buna rağmen imar barışı adı altında af çıkarılıp yasal hale getirilen bu yapıların deprem güvenliği tespitleri bir an önce yapılmalıdır.

Kamu yatırımları başta olmak üzere deprem sonrası hemen kullanılması gereken ve insan yoğunluğunun fazla olduğu hastane, okul, belediye hizmet binaları gibi yapılar deprem yönetmeliğine uygun dizayn edilmeli, konuttan ve işyerlerinden bozma yapılarda bu hizmetler verilmemelidir.

Yeni imar planları çalışmaları ranta yönelik değil, ilim ve bilim aklı ile yapılmalı, deprem tehlikeleri göz önüne alınarak işin uzmanlarına danışılmalıdır. toplanma alanları olarak gerçekçi,olası bir deprem anında kolay ulaşılabilir ve vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmelidir" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Başkanı Fethi Nazım Obus

5 BİN 540 BİNA YIKILDI

Obus, "Manisa'da 2013 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar vatandaş tarafından kentsel dönüşüm talebiyle 6 bin 3 adet bina için başvuru yapıldı. Bunlardan 5 bin 731 adeti riskli olarak ilan edildi, 5 bin 540 adedi de yıkıldı" ifadelerini kullandı.

"ACİLEN MASTER PLANI YAPILMALI"

Manisa'nın deprem master planı olmadığını açıklayan Obus, acilen deprem master planının hazırlanması uyarısını yaptı. Obus, "Mevcut yapı stokunu bilmemiz lazım. Deprem anında kaç tane yapı ayakta kalabilir, kaç yapı ağır hasar görebilir. Deprem anı ve deprem sonrası planı da oluşturulmalı. Deprem toplanma alanlarının yapılardan uzak olması gerekiyor. Toplanma alanları açıklanıyor, ama bu çalışmalar biraz yapmak için yapılmış. İmar planlarına bu alanların işlenmesiyle ilgili görüşümüzü söyledik. Bu toplanma alanlarına daha çok dikkat edilmeli" diye konuştu.

DEPREM MASTER PLANI NEDİR?

Yerleşim alanlarının stratejik planlarıyla bütünleşik, deprem zararlarını azaltmayı hedefleyen, deprem afeti olayının öncesi, anı ve sonrasında yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri içeren, yaşam kalitesi artırılmış bir toplum oluşturma yönünde ilerleyen dinamik ve katılımcı bir planlama süreci.

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Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı

İnşaat Mühendisleri Odası, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
MSN:Ben hep söylüyorum, Türkiyede insanlar tesadüfen yasiyor. Sehri kur salla gitsin. Deprem ülkesi demeye bin sahit ister. Bir sürü cahil ilkokul mezunu müdür, sef, yapiliyor. Mühendisler yüksek okul bitirenler issiz dolasiyor. Devlet degil sanki yol gecen hani.
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HASAN SERTEL FETHİYE-MUĞLA:Her yerde ovalara bina yapmışız. Dinarda , Gölcükte . Sakarya da ki depremlerde ova olmayan yerlerdeki yapılar yıkılmadı. Dağları yamaçları bırakıp ovalara ev yapıyoruz. Hangi bölgeye bakarsanız bakın bu böyle. İlk önce bu sorunu çözmeliyiz.
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HAKAN:Yıllardır teknolojideki hızlı gelişmenin nimetleriyle bişeyler oluuor. Yeminle bu kadar vergi bu kadar satışla kim olsa yönetir devletleri bu devirde. Arkadaş kentsel dönüşüm yok rantsal dönüşüm var. Yapacaksan 2000 ve öncesi temel atılan tüm binaları yıkacan. İşte doğrusu bu.
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KİME NE:-sorun yok en hızlı kurtarma ekibi bizim ülkede
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IHTIYAR:Ama bizim UEFA kupamız var loo
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5 YAŞINDAKİ EFECAN:ee amca o kadar senelerce maaş aldılar helalmiy miş ?
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JOHN:avrupa bizi kıskanıyor
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