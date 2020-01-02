Haberler » 3. Sayfa » Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Haberler

Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

02.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:26 Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir kendisinden alınamayan yaşlı adam evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Baki S.'den günlerdir haber alamayan ailesi yaşlı adamın kaldığı eve gitti. Eve giren yakınları talihsiz adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldular. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Baki S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:40   Eski AK Partili vekil "Erdoğan rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek - Haberler
09:40   Bu hafta 7 film vizyona girecek - Haberler
09:37   İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem - Haberler
09:34   Otomobil orta refüje devrildi - Haberler
09:31   (Özel) Kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada - Haberler
09:18   Yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu dokunulmazlık başvurusu yapacak - Haberler
08:45   Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı: Gençlik nerede, biz oradayız - Haberler
08:42   Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kaldı - Haberler
08:35   Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü - Haberler
08:13   Yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Haberler
2.01.2020 09:44:16