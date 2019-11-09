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Günlerdir tedavi gören Çağla Şıkel taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyon kapması nedeniyle hastaneye kaldırılan eski manken ve sunucu Çağla Şıkel taburcu oldu. Taburcu olduğu öğrenilen güzel manken sosyal medya hesabından "Dualarınıza teşekkür ederim" notuyla bir paylaşım yaptı.

09.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:55

FOX TV'de yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' sunucusu Çağla Şıkel'in, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle günlerdir hastanede tedavi gördüğüne yönelik geçtiğimiz hafta içi medyasında büyük yankı uyandırmıştı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Çağla Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği, ablası Berna Şıkel'in kendisine refakat ettiği öğrenilmişti. Yaşanan bu olayın ardından güzel mankenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TABURCU OLDU

Bir haftadır hastanede tedavi gören Çağla Şıkel'in Nişantaşı'nda bulunan hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Şıkel'in doktor kontrolü altında evinde tedavisi sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN

Şikel ayrıca sosyal medya hesabından taburcu olduktan sonra "Biraz yüzü gülüyor gibi... Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok" notunu düşerek yeni bir fotoğraf paylaştı. Çağla Şıkel'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Günlerdir tedavi gören Çağla Şıkel taburcu oldu

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