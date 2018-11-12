Günlücü'de Hayır Yemeği

Kütahya
'nın Emet
ilçesine bağlı Günlüce
köyünde hayır yemeği etkinliği düzenlendi.
Tüm köy halkının el birliği ile düzenlediği etkinliğe çevre il ve ilçelerde yaşayan ve köyde yaşayan bine yakın Günlüceli katıldı.
Günlüce köyü orta camiinde öğle namazına müteakip mevlit okundu ve Muhtarlık Düğün Salonu önünde yemek ikramında bulunuldu.
Hayır yemeği geleneğinin her yıl gerçekleştirildiğini belirten Gazeteci-Yazar Tuna İşleyen, "Günlüce köyümüzde birlik ve beraberlik her zaman diğer köylerimize örnek olmuştur. Yıllardır devam eden bu gelenekle dışarıda yaşayan gençler ve aileler senede bir günde olsa köyümüzde toplanıp birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyor. Böylece gurbette yaşayan Günlüce'li kardeşlerimizle köyde yaşayanlar arasındaki bağ hiç bir zaman kopmuyor" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Emet,Kütahya,Günlüce
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:44