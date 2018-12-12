Günlük Bir Avuç Kabuklu Yemiş Yetiyor"

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42

Her gün tüketilecek bir avuç Antep fıstığı, fındık, ceviz ve bademin insanın gün boyu ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılıyor.Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 yıldır kabuklu meyveler olan Antep fıstığı, fındık, ceviz ve badem üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti.Meyvelerin özellikle vücuda sağladığı protein ve enerjisine yönelik ciddi tespitlerde bulunduğunu anlatan Açar, besin içeriği bakımından kabuklu meyvelerin birbirine yakın özelliklerde bulunduğunu dile getirdi.Protein oranının 4 meyve içinde yüzde 20 civarında olduğunu belirten Açar, şöyle devam etti:"Fosfor bakımından bu meyveler çok çok zengindir. Özellikle E vitamini bakımından 0-6 yaş arası çocuklarda zeka kapasitesini artırdığına ilişkin kanıtlanan bilimsel veriler de bulunuyor. Bu 4 tür meyvenin de kalori oranı 600'ün üzerindedir. 100 gram bu meyve içlerinden tüketildiği zaman 600 kalorilik enerji alıyorsunuz. Günlük bir insanın toplam kalori ihtiyacı yaklaşık 2 bin civarıdır. Antep fıstığı, fındık, badem ve cevizin herhangi birinden bir avuç yendiği zaman günlük enerji ihtiyacının tamamı karşılanabiliyor. Günlük olarak 8 ceviz, Antep fıstığı, badem ve fındığın ise 35 adet tüketilmesi yeterlidir. "Faydası çokİzzet Açar, kabuklu meyvelerin lif, magnezyum ve çoklu doymamış yağ oranı bakımından da insan sağlığı açısından oldukça faydalı olduğunu söyledi.Kabuklu meyvelerin kalp ve damar hastalıkları riskini de azalttığını anlatan Açar, "Örneğin 100 gram fıstıkta 12 gram lif vardır. Lif özellikle sindirim sisteminde çok büyük önem taşıyan maddelerin başında geliyor. Sindirim sisteminin çok rahat çalışmasını sağlayan besinlerin başında geliyor. Bu meyvelerde kolesterol yok, fıstıkla ilgili bir çalışmadan elde edilen sonuç, kötü huylu kolesterolü iyi huylu kolesterole çevirici olma özelliği de bulunuyor. Bu yönüyle de koroner kalp hastalıkları riskini azaltan çok değerli besinlerin başında yer alıyor." diye konuştu.Açar, kabuklu meyveleri fazla tüketmenin ise insan sağlığını bozacağını vurgulayarak, aşırıya kaçıldığında ise yenen gıdaların kilo olarak vücuda dönebileceğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.