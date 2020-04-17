Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 17 Nisan 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 13 - 19 Nisan haftalık, aylık burç yorumları 2020...

17.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:00
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 17 Nisan Cuma günlük burç yorumları, 13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları , aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 NİSAN

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Son dönemde edindiğiniz tecrübeler hakkında düşünün ve hayatınızı daha olumlu bir yönde ilerletebilmek için gereken kararları alın. İş ve özel yaşamınızda planlarınızı gerçekleştirmenin vakti geldi. Başkaları da sizi anlayışla karşılayarak destek verecek, bu yüzden hiçbir şeyi gizlemenize gerek yok. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bu dönemi aileniz ve akrabalarınızla bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Akraba ilişkilerinize göstereceğiniz ihtimam, herkes tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanacak. Aile içinde eskiden kalan düşmanlıklar varsa, bunları çözmek için son derece uygun bir zamandasınız. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Fiziksel ve zihinsel açıdan kendinizi zinde ve tamamen huzurlu hissediyorsunuz. Yaptığınız işten keyif alıyorsunuz ve bu deneyimleri en yakınınızdaki kişilerle paylaşmak istiyorsunuz. Bu, etrafınızdakiler için oldukça cazip ve cesaret verici; eski ve yeni ilişkileri eşit derecede güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca size, kendinizden pek emin olmadığınız zamanlarda ihtiyacınız olan desteği de sunacak. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Hiçbir şey yolunda gitmiyor ve sık sık saldırganca tepkiler veriyorsunuz. İşyerinde yardım teklif edilirse kabul edin, bu uyum sağlamanıza ve iş arkadaşlarınıza karşı daha diplomatik görünmenize yardımcı olacaktır. Özel hayatınızda başkaları işlerin sizin açınızdan nasıl göründüğünü bilemediğinden, iletişime odaklanmalısınız. Açık açık söyleyin! Ayrıca, diyetinize de dikkat edin ve yeterli düzeyde istirahat edin, aksi takdirde uzun dönemde sorun yaşarsınız. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart, yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Heyecanınız ve coşkunuz sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılısınız. Takım halinde başarılması gereken işlerde sessiz ve sakince farkınızı gösterebilirsiniz. Ancak egonuzu bir kenara bırakın ve önemli olanın grubun başarısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durum evde de iyi bir atmosfer yaratacak. Ancak bencilce davranışlar uzun vadede ailenizle olan ilişkilerinizi zedeleyebilir. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün dünyaya kim olduğunuzu göstermenin zamanı. Çekici kişiliğiniz sayesinde takım çalışmasına özellikle yatkınsınız. Ne bekliyorsunuz? Bu dönem sona ermeden yararlanın. Sağlık açısından kendinizi tümüyle memnun ve rahat hissediyorsunuz. Ruh ve beden dengeniz, çevrenizdekilere olumlu etki etmenize yardımcı oluyor. Yakın arkadaşlarla ortak girişimlere başlamak için en uygun zaman. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Etiketler: burç yorumları, Gündem

İlgili Haberler

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Haberler
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
İzmit’te bir kadın, 9 katlı binadan atlayarak intihar etti Haberler
İzmit'te bir kadın, 9 katlı binadan atlayarak intihar etti
Haberler ›› Gündem ››Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

00:00: Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Magazin 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:36: 16 Nisan Perşembe koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! - Haberler 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 17:14: Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyeti nasıl yapılır? Oruç niyeti nedir? Oruç tutmadan önce niyet etmek nedir? Oruç niyeti! - Haberler 17:03: Cuma mesajları 2020 - Resimli Cuma mesajları, anlamlı, hadisli Cuma mesajları - Haberler 17:00: Hafta sonu fırınlar açık mı? Cumartesi Pazar marketler açık mı? 18-19 Nisan'da hangi işyerleri açık? Hafta sonu nereler açık? - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler