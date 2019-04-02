Günlük Burç Yorumları 2 Nisan Salı (Haftalık Burç Yorumları)

2 Nisan Salı günü için günlük burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1- 7 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 NİSAN

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz burç yorumlarının tamamını okumak için "Günlük Burç Yorumları" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Günlük Koç Burcu Yorumu

Ne zamandır düşünüp durduğunuz planları artık uygulamaya koyma ve yeni bir şeye başlama vakti geldi.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Bu dönemi aileniz ve akrabalarınızla bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Akraba ilişkilerinize göstereceğiniz ihtimam, herkes tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanacak.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız.

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Dünün belirsizlikleri dağılmış görünüyor ve artık ilerlemekle meşgulsünüz. Bu enerjiyi yeni projelere başlamak ve önemli kararlar almakta kullanmayı deneyin.

Günlük Başak Burcu Yorumu

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız.

Günlük Terazi Burcu Yorumu

İşyerinde benimseyebileceğiniz en iyi politika, önceliklerinizi dikkatle belirlemek ve sorunları doğrudan karşılamak yerine onlardan kaçınmak için elinizden geleni yapmanız olacaktır.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Bugün herkesle iyi anlaşıyorsunuz, sizinle ilgileniyorlar ve siz de karşılığında onlara yardım ve destek vermeye hazırsınız.

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Bugün dünyaya kim olduğunuzu göstermenin zamanı. Çekici kişiliğiniz sayesinde takım çalışmasına özellikle yatkınsınız. Ne bekliyorsunuz?

Günlük Balık Burcu Yorumu

Sizin hedeflerinizle çevrenizdekilerin hedefleri örtüştüğünden, bu dönemde yapacağınız her türlü işbirliği verimli olacak.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, burçların yeni haftadaki durumunu yorumladı. 1-7 Nisan haftalık burç yorumlarını aşağıdaki ilgili haberden okuyabilirsiniz.