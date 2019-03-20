Günlük Burç Yorumları 20 Mart Çarşamba (Haftalık Burç Yorumları)

Günlük burç yorumları, 20 Mart Çarşamba günü için haberimizde. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Marthaftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz "Günlük burç yorumları" tamamını okumak için bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

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Koç Burcu

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak.

Boğa Burcu

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin.

İkizler Burcu

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz.

Yengeç Burcu

Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Gösterdiğiniz tüm çabaların sonucu üzerinde derinlemesine düşünmenin tam zamanıdır. Bu dönemi, fiziksel sağlığınızı iyileştirmekte kullanın.

Aslan Burcu

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir.

Başak Burcu

Sağlığınıza dikkat, bugün biraz yorulabilirsiniz. Başka sorunlarla da karşılaşmanız mümkün. Sorunlarınızı sabırla kabul etmeyi öğrenin ve bunları paldır küldür saldırarak çözmeye kalkışmayın.

Terazi Burcu

Ne zamandır beklediğiniz engeller gitgide yaklaşıyor, artık kaçamazsınız. Sizin için zor da olsa bu sorunları mümkün olan en kısa sürede çözün.

Akrep Burcu

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin.

Yay Burcu

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün.

Oğlak Burcu

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak. Enerjinizi kullanarak başkalarına yardım etmeye çalışın.

Kova Burcu

Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı.

Balık Burcu

Uzun süredir hazırladığınız planların eyleme dönüştürülmesine az kaldı. Hâlâ şüpheleriniz olsa bile bu işi daha fazla ertelemeyin. Dört bir yandan yardım teklifleri alacaksınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI