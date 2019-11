Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkında ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 21 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları, 18 - 24 Kasım haftalık burç yorumları , aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 KASIM

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Aceleci davranmayın ve enerjinizi muhafaza edin. Bu sorunu halledilmesi gereken herhangi bir iş olarak ele alın ve hiçbir şeyin yolunuza taş koyamayacağına inanın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ofiste iş arkadaşlarınıza karşı daha ölçülü, daha sabırlı olmalısınız. Hedefiniz nitelik olmalı, nicelik değil! Tartışmalar konusunda diplomatik davranın. Bu kural özel hayatınız için de geçerli. Başkalarını fena halde sinirlendiriyorsunuz. Sevdiklerinizle daha fazla görüşürseniz, olaylara sizin açınızdan da bakabilmeyi öğrenirler. Bıkkın ve gerginsiniz; biraz huzur bulmaya çalışın. Dengeyi yakalamak için kısa bir tatile veya biraz eğlenceye ne dersiniz? Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin. Başkalarını suçlama konusunda temkinli davranın – siz de pekâlâ bazı yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Çevrenizde yeni şeylere açık olursanız, kendiniz hakkında da yeni şeyler öğrenebileceksiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Bunun yerine, sakin ve rahat olmaya çalışın ve tüm güçlükleri, bu meselelerin çözümlerine yeni bir yaklaşım bulma fırsatı olarak görün. Dinginliğinizi yeniden keşfedin ve bu dönemden çok daha güçlenmiş şekilde çıkın. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem işyerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak. Özel hayatınızda samimi ve sıcak davranışlarınız birçok avantaj sağlayacak. Çevrenizdekiler bundan büyük mutluluk duyarak size sevgi dolu davranışlarda bulunacak. Siz de onlara duyduğunuz sevgiyi gösterebilirsiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Bu size, her şeyden önce işinizde gerçekten önemli şeyler için enerji toplamanızda yardımcı olacak. Sağlığınızı da düşünün. Enerjinizi tamamen tüketmek yerine saklamanız çok daha yararlı. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün çevrenizden alacağınız olumlu sinyaller kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlayacak. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz projelere başlayın. Doğal otoriteniz sayesinde bu dönemde başkalarına yardım edebilme gücünüz her zamankinden daha yüksek. Ama üstünlük taslamaktan kaçının ve gereken yardımları tevazuyla verin. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Gerek iş gerekse özel hayatınızda, sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Böylece, gelecekte bu kadar keyifli olmayabilecek dönemler için de hazırlık yapmış olursunuz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır. Olmasa bile şöyle düşünün: varılacak yerden ziyade yolculuktur önemli olan. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Coşku ve enerji dolusunuz. Hiç endişelenmeyin, üstlendiğiniz her şey hızla ve verimli şekilde başarıya ulaşacak ve olumlu yönde gelişecek. Çevrenizdekiler sizi hayranlıkla izliyor ve bu sizin kendinize olan güvenini artırıyor. Aşırı kibirli davranarak veya fazla çalışarak hedeflerinizin ötesine geçmemeye dikkat edin, çünkü ortadaki bu iyi şans aniden bir talihsizliğe dönüşebilir. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...