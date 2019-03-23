Günlük Burç Yorumları 23 Mart 2019 Cumartesi

Günlük burç yorumları, 23 Mart Cumartesi günü için haberimizde. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18-24 Mart haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 MART

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz Günlük burç yorumlarının tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Günlük Burç Yorumlarını Okumak İçin Tıklayınız

Günlük Koç Burcu Yorumu

Bir süredir aklınıza koymuş olduğunuz hedefler, en sonunda yakalayabileceğiniz kadar yakınınıza geliyor.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmanın tam zamanı. Bu, hem gecikmiş işler hem de iş arkadaşlarınızla aranızdaki yanlış anlamalar için geçerli.

Günlük Başak Burcu Yorumu

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz.

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Umutsuzluk zamanı değil. Ruh halinizi bazı sağlıklı faaliyetlerle güçlendirebilirsiniz. Daha önce de bu gibi anlar yaşadığınızı hatırlayın ve bu kötü dönemin eninde sonunda biteceğini anlayın.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Gösterdiğiniz tüm çabaların sonucu üzerinde derinlemesine düşünmenin tam zamanıdır. Bu dönemi, fiziksel sağlığınızı iyileştirmekte kullanın.

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın.

Günlük Balık Burcu Yorumu

Gerek iş gerekse özel hayatınızda, sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, burçların yeni haftadaki durumunu yorumladı. 18-24 Mart haftalık burç yorumlarını aşağıdaki ilgili haberden okuyabilirsiniz.