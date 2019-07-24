Günlük burç yorumları 25 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 25 Temmuz 2019 Perşembe günlük burç yorumları, 22 - 28 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Hayatınızda her şey tıkır tıkır işliyor. Sorunlar, üzerine gittiğiniz anda neredeyse kendiliğinden çözülüveriyor. Maalesef gelecekte her anınız böyle olmayacağından, bugünlerin kıymetini bilin.Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Görünürde hiçbir neden yokken işleriniz durmaya başladı. Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız, yoksa tüm enerjiniz engeli imha etme çabalarıyla ziyan olacak.Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinizden, bugün takım ruhu içinde olduğunuz açıkça ortada. İş arkadaşlarınız da bunu fark edecek. Bu şekilde devam ederseniz çevrenizde itici güç olarak tanınacaksınız. Ailenizi de ihmal etmeyin; şimdi ihtilafları çözmenin tam zamanı. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün yeni bir başlangıcın tohumlarını ekebilirsiniz. Kariyerinizde bir değişiklik yapabilirsiniz. Ancak başarınız başkalarını kıskandıracağından fazla göze batmayın. Sevdikleriniz size yüzde yüz güven duyacak ve planlarınızın olumlu ve olumsuz yönlerini sizinle konuşacak. Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Özgüveniniz tam ve kendinizi sakin hissediyorsunuz. Hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda işler yolunda gidiyor. Bu durum çevrenizdekilere de yansıyor, çünkü partneriniz ve ailenizle yakın ve dengeli bir ilişki içindesiniz. Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

İçiniz rahat, özgüveniniz tam ve çevrenize hem iç huzuru hem de enerji ve heyecan yayıyorsunuz. Dışadönük tutumunuz sayesinde çevrenizdeki kişiler sizin yanınızda kendilerini çok rahat hissedecek. Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Böylesi bir berraklık ve sakinlik durumunu nadiren yaşarsınız. İş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla eski anlaşmazlıklarınızı çözmek istiyorsanız, bu durumun size çok faydası olacak.Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz.Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bu sıralar her zamankinden daha saldırgan bir şekilde çatışmalara girdiğinizden, insanları kendinize hasım hatta düşman edebilirsiniz. Kendinize daima eleştirel bir gözle bakın ve başkalarıyla aynı fikirde olmadığınız durumlarda da ılımlı davranmaya çalışın. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Balık burcu devamı için tıklayın...