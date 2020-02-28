Günlük burç yorumları 29 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 29 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları, 24 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları , aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 ŞUBAT

Akrep: Zihniniz durmadan çalışıyor ayrıca hayal gücünüz de oldukça kuvvetli. Ancak çevrenizde dönen olayları aklınızda bir mantığa oturtmaya çalışırken, bu kusursuz makineye kısa devre yaptırabilirsiniz. Zihninizi daha fazla zorlamayın, aklınızdaki şeyleri yazın ve bir bir çözüme ulaştırın.

Aslan: Sonunda bekleyişiniz son buluyor. Hedeflerinize ulaşmak için atmanız gereken adımı atıyorsunuz ancak, planlarınızda beklenmedik bir gelişme olabilir ve bazı ertelemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hiç üzülmeyin, bunlar olması gereken şeyler.

Balık: Finansal durumunuz hakkında düşündüğünüz şeyler, aslında düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir. Paniğe kapılmadan önce iyice düşünün. Hesaplarınızı iyi kontrol edin. Göreceksiniz, hiçbir şey düşündüğünüz kadar korkunç değil.

Başak: Bugün bakacılar ya da avukatlardan alacağınız bilgiler konusunda dikkatli olmalısınız. Alacağınız bilgilerden bazıları yanlış olabilir ve bu da başınızın derde girmesine neden olabilir. Sonuçtan emin olabilmek için kendi araştırmanızı kendiniz yapın.

Boğa: Her ne kadar iş kolik olsanız da, arada sırada sizin de dinlenme ihtiyacı duymanız oldukça normal. Bugün, enerjinizi toplamak ve kendinize gelmek için biraz dinlenmeye çalışın.

İkizler: Aslında bir süredir bitmiş olan ama sizin bir türlü bu durumu fark edemediğiniz ilişkinize noktayı koyma zamanı geldi. Yakın çevrenizde bir arkadaşınızın size ihtiyacı var. Bu zorlu döneminde onu yalnız bırakmamalısınız.

Koç: Sevdiğiniz insanlara özellikle ailenize zarar vereceğini düşündüğünüz için onlardan bazı şeyleri gizlemeniz, düşündüğünüz kadar iyi bir fikir olmayabilir. Unutmayın, herkesin gerçekleri bilmeye hakkı vardır!

Kova: İş yerinizdeki bazı asılsız dedikodular ve konuşmalar kariyeriniz üzerinde olumsuz etki yaratabilir. İş arkadaşlarınızdan biri sonuçlarını düşünmeden bazı şeyler yapıyor olabilir. Kim olduğunu tahmin ediyor olabilirsiniz. Gidin ve sakince onunla konuşup, işleri sonuca bağlayın.

Oğlak : İş arkadaşlarınızdan birinin başı dertte olabilir ve siz konuya dahil olmamak adına, ona yardım etmekten kaçınıyor olabilirsiniz. Ancak işin aslı, bu kişinin size gerçekten ihtiyacı var. Bu yardımı ondan esirgememelisiniz.

Terazi: Ailenizden biri ya da yakın bir arkadaşınız, bildiği bir şeyi sırf size zarar vereceğini düşündüğü için sizden gizliyor olabilir. Bu dönemde yapmanız gereken iç sesinizi dinlemek. Eğer size bir şeylerin yanlış ya da eksik olduğunu söylüyorsa, konu ile ilgili kendi araştırmanızı kendiniz yapın.

Yay: Eğer ailenizden yakın biri kendini kötü hissediyor ve sebebini kimseyle paylaşmak istemiyorsa, konuya dahil olup, onu çözüme ulaştırmak ya da ulaştırmamak sizin kararınıza bağlı. Ancak yine de birini sıkıntıdan kurtarmak, gün içinde kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Yengeç: Bugün kulaktan dolma bazı bilgilerle çevrenize ateş saçmaktan kaçınmalısınız. Kulağınıza gelen her neyse, doğruluğunu araştırın ve ondan sonra ne yapacağınıza karar verin aksi takdirde çok üzülebilirsiniz.