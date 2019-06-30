Günlük burç yorumları 30 Haziran 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. İşte 30 Haziran 2019 Pazar günlük burç yorumları, 24-30 Haziran haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 HAZİRAN 2019

Koç Burcu - ( 21 Mart - 20 Nisan)

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün işyerinde gözler sizin üzerinizde olacak. Takım ruhu özellikle ön plana çıkıyor. Mümkün olduğunca takım çalışması yapın, çünkü özellikle bu alanda işleriniz kolay yürüyecek. Bugün arkadaşlarınızla sıradışı bir şey yapın. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Enerjiniz bulaşıcı ve başkalarının da dikkatini çekeceksiniz. İkizler burcu devamı için tıklayın ...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Uzun zamandır planladığınız projeleri gerçekleştirmek için cesaretinizi toplayın. Şüpheyle yaklaşanlar varsa onları da kendi tarafınıza çekmek için, fikirlerinizi güvenle anlatın. Yengeç burcu devamı için tıklayın ...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün aile bağlarını güçlendirecek bir tavır içinde olacaksınız. Aileniz bu tavrınızı memnuniyetle kabul edecek ve planlarınızı sağlam bir şekilde destekleyecek. Aslan burcu devamım için tıklayın ...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül )

Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem işyerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak. Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Terazi burcu devamı için tıklayın ...

Akrep Burcu - ( 24 Ekim - 23 Kasım)

Fiziksel ve ruhsal açıdan güzel bir denge içindesiniz. Dışarıdan da yolunuza taş koyan olmayacak. Aksine, çevrenizdeki insanlar son derece samimi ve yardımcı yaklaşımlarıyla hayatınızı daha da güzelleştirecek. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık )

Ne zamandır beklediğiniz engeller gitgide yaklaşıyor, artık kaçamazsınız. Sizin için zor da olsa bu sorunları mümkün olan en kısa sürede çözün. Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Her şey sizin istediğiniz gibi gitmiyor ve bunun getirdiği stresin bedelini sağlığınızla ödeyebilirsiniz. Talihsizliğinizi telafi etmek için kendinizi çok zorluyor ve yıpratıyorsunuz. Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Coşku ve enerji dolusunuz. Hiç endişelenmeyin, üstlendiğiniz her şey hızla ve verimli şekilde başarıya ulaşacak ve olumlu yönde gelişecek. Çevrenizdekiler sizi hayranlıkla izliyor. Balık burcu devamı için tıklayın...